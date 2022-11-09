Жители Мозыря не хотят, чтобы одна из улиц города носила имя уроженца Москвы 3 9.11.2022, 13:14

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Мозыряне хотят вернуть одно из старых названий улицы.

Мозыряне хотят отбиться от переименования улицы в честь церковного иерарха, уроженца Москвы, пишет «Флагшток».

Авторы петиции объясняют, почему переименование улицы Комсомольской в честь умершего иерарха Белорусской православной церкви митрополита Филарета нецелесообразно — его личность не имеет отношения к Мозырю, его истории и культуре.

Мозыряне хотят вернуть одно из старых названий улицы. Петиция, которую подписали уже 70 граждан, будет направлена местным властям.

Ранее БПЦ уже смогла провести переименования улиц в честь Филарета в Гомеле и Гродно, а в Речице, как сообщал Флагшток, местные жители высказались против этой идеи.

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