Фейгин: Путин бегает за Зеленским 2 9.11.2022, 13:16

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Марк Фейгин

В последнее время все чаще звучат призывы из России о готовности к переговорам.

В Кремле намеренно создают суету вокруг себя, чтобы получать с нее политические баллы. Доверять Москве нельзя, ведь она проверяет на прочность противников.

Такое мнение в эфире канала «FreeДОМ» озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, сейчас Россия активно продвигает нарратив о готовности к переговорам с Украиной. Вокруг этого уже поднялась информационная шумиха. Впоследствии эту ситуацию Кремль использует, чтобы продвигать новый нарратив, мол «видите, мы предлагали, а они отказались».

«Помните, накануне войны, сколько раз Зеленский просил на высшем уровне встретиться с Путиным? Еженедельно. Он говорил, призывал... Что отвечал Путин? А теперь он за ним бегает, а Зеленский отказывается. Время для встречи на верхах уже упущено. Тогда нужно было, а сейчас нужно по-другому. Сейчас нужно делать какие-то убедительные действия, потому что война все меняет», - заявил Фейгин.

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