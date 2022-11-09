Фейгин: Путин бегает за Зеленским

Фейгин: Путин бегает за Зеленским2
- 9.11.2022, 13:16
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В последнее время все чаще звучат призывы из России о готовности к переговорам.
В Кремле намеренно создают суету вокруг себя, чтобы получать с нее политические баллы. Доверять Москве нельзя, ведь она проверяет на прочность противников.
Такое мнение в эфире канала «FreeДОМ» озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.
По его словам, сейчас Россия активно продвигает нарратив о готовности к переговорам с Украиной. Вокруг этого уже поднялась информационная шумиха. Впоследствии эту ситуацию Кремль использует, чтобы продвигать новый нарратив, мол «видите, мы предлагали, а они отказались».
«Помните, накануне войны, сколько раз Зеленский просил на высшем уровне встретиться с Путиным? Еженедельно. Он говорил, призывал... Что отвечал Путин? А теперь он за ним бегает, а Зеленский отказывается. Время для встречи на верхах уже упущено. Тогда нужно было, а сейчас нужно по-другому. Сейчас нужно делать какие-то убедительные действия, потому что война все меняет», - заявил Фейгин.