В школьные аттестаты в Беларуси добавили новую графу

В школьные аттестаты в Беларуси добавили новую графу5
- 9.11.2022, 13:30
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И она не связана с успеваемостью.
В министерстве образования Беларуси издали постановление № 274, в котором утвердили новые образцы свидетельств и дипломов для учебных заведений страны. В школьных аттестатах тоже есть изменения.
Минобразования утвердило целых 65 образцов различных аттестатов и свидетельств.
Теперь в школьном аттестате об общем среднем образовании добавилась графа «Трудовое обучение» и «Поведение». А в аттестате за общее базовое образование убрали графу «Черчение». Но тоже добавились графы «Искусство», «Поведение» и «Средний балл свидетельства».