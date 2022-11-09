Стала известная причина аварии на самолете «Белавиа» 4 9.11.2022, 13:41

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Борт вернулся в Минск спустя 6 часов 20 минут после вылета.

Внештатная ситуация произошла 9 ноября на самолете Boeing 737−800 во время полета по маршруту Минск — Шарджа.

Произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла со стороны второго пилота. Борт вернулся в Минск спустя 6 часов 20 минут после вылета.

Как удалось выяснить Telegram-каналу «ОтВинта | Авиация Беларуси», растрескивание произошло из-за короткого замыкания терминала нагревательных элементов стекла (все стекла у пилотов в этом самолете [B737-800] с электрическим обогревом). Повреждение хоть и минимальное, но стекло уже меняют. Поэтому в скором времени борт будет готов к полетам

По сообщению авиакомпании, в салоне находилось 158 пассажиров. Им было предоставлено подменное судно EW-544PA. Его вылет состоялся в 9:08 (спустя 1ч 44 минут после приземления EW-527PA в Минске)

Из-за инцидента рейсы из белорусской столицы в Анталию и Шарм-Эль-Шейх задержались почти на 12 часов.

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