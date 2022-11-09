Жительница Бобруйского района распродала имущество живущих в России родственников 9.11.2022, 13:52

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В итоге на участке образовался пустырь.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В милицию обратились супруги, проживающие в России. 57-летняя заявительница сообщила, что их родственница распродала имущество с приусадебного участка и даже вывезла дом.

По версии следствия, 45-летняя жительница Бобруйского района нашла ключи в доме умершей родственницы в 2020 году. Наследники жили в России и долгое время не приезжали. Воспользовавшись этим, она начала продавать имущество: инструменты, газонокосилку, бетономешалку, мебель. Она продавала их через интернет. Когда движимое имущество закончилось, женщина продала строительные материалы, из которых были построены домик и забор.

В итоге на участке образовался пустырь, который зарос и привлек внимание местных властей. Администрация сельисполкома обратилась к владельцам, чтобы они привели его в порядок.

«На просьбу родственников прислать фотографии их домовладения женщина прислала фото, сделанные ранее, при этом сообщив о том, что снимки делала в этот же день и с имуществом все в порядке. На самом же деле хозяева до этого уже получили фотоочет от администрации сельисполкома. Незамедлительно приехав, они обнаружили отсутствие дома, а также полный беспорядок на участке», — говорится в сообщении СК.

В ходе допроса подозреваемая рассказала о своих действиях. Ущерб оценен в 50 тыс. рублей. Ранее женщина уже была судима за мошенничество и присвоение имущества.

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