На площади Победы в Минске обнаружили квартиру с необычным дизайном 4 9.11.2022, 14:12

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Главная «фишка» — жилой чердак над частью помещения.

Необычная квартира с жилым чердаком сдается в центре Минске, пишет телеграм-канал «Будни риэлтера». Она примечательна еще и своим оригинальным интерьером — микс культур, эпох, цветов и фактур, которые создают теплое и радостное пространство. Узнали, сколько стоит в ней пожить.

Квартира находится в самом центре Минска, в доме над входом в метро «Площадь победы». Рядом — парк имени М. Горького, кафе, рестораны. Жилье просторное — четыре отдельные комнаты, почти 175 метров квадратных, два уровня.

Главная фишка — жилой чердак над частью квартиры. Над гостиной перекрытия нет, скаты кровли служат потолком. Мансардные окна обеспечивают пространство естественным светом.

Принадлежит же квартира минскому дизайнеру Ирине Налимовой. Недавно она рассказала Elle Decoration, как создавался интерьер для себя.

— Я хотела создать современный, но в то же время расслабленный интерьер без напускного люкса и строгости. Чтобы здесь была «моя крепость» — место, где можно отдохнуть от суеты и насладиться домашней атмосферой, уютом, вкусной едой и бокалом вина. Также мне хотелось, чтобы проект получился бюджетным (денег не было от слова «вообще»). Поэтому я не стала заказывать мебель в Европе — разве что два дивана в гостиную от недорогой итальянской фабрики, — а в основном использовала предметы, которые могла нарисовать и заказать в Беларуси, найти в ИКЕА или у старьевщиков.

Во время ремонта из-под штукатурки и дранки обнажились деревянные балки межэтажных перекрытий, но их цвет показался владелице слишком простым, поэтому их затонировали белым маслом в несколько слоев. Дерево на полу — простая сосновая доска, стандартная, но широкая и тоже покрытая белым маслом.

Дизайнер сохранила натуральный оттенок лиственничных балок и на бывшем чердаке, где дерево приобрело со временем шоколадный оттенок. На отдельных балках остались случайные «наскальные» рисунки, вырезанные пленными немцами, которые работали в послевоенные годы на стройках Минска. Поверхность таких балок просто почистили и слегка отполировали.

Лестница на бывший чердак проста и аскетична, ее из металла сварили прямо на месте.

Деревянным окнам сохранили их изначальный рисунок, только балконные выходы в спальнях сделали «французскими», полностью прозрачными до пола.

В интерьере много винтажа, найденного на блошиных рынках: коврики ручной работы и керамика из Туниса, скатерти из Марселя и лен на портьеры из Прованса. Все это соседствует с дизайнерской мебелью, созданной по эскизам дизайнера, и современным искусством.

— Мой стиль и стиль моего дома — это подборка историй, — говорит Ирина Налимова. — Микс культур, эпох, цветов, фактур и прожитых моментов, которые создают радостное пространство. И этот стиль трудно определить — немного бохо, возвращающего очарование 1960-х, но не имитирующего эпоху хиппи, немного Прованса, но не настолько потертого и красочного, немного лофта, так как многие конструкции открыты для взора.

Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, сдается только на длительный срок. Стоимость месяца аренды — 1200 долларов.

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