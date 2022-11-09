Исследователи расшифровали геном самого древнего растения 1 9.11.2022, 14:16

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Открытие удивило британских ученых.

Изучение ДНК растительного материала возрастом 6 тыс. лет, полученного из пещеры в пустыне Сахара, показало, что это был арбуз с горькой мякотью.

Британские исследователи секвенировали геном, полученный из семян арбуза, который ели пастухи в каменном веке.

Ученые думали, что найденные ими семечки выбрасывались за ненадобностью, как это делают современные люди. Однако изучив множество подобного материала, они обратили внимание на то, что древние всегда предпочитали исключительно горькие арбузы. Поначалу это их удивило, потому что мякоть этих плодов не слишком пригодна в пищу.

Однако потом им пришло в голову, что арбузы могли выращиваться или собираться не ради нее, а ради семян.

«Семена богаты пищевыми жирами, их можно хранить и транспортировать», — пояснил журналу Smithsonian Magazine Дориан Фуллер, археолог и ботаник из Университетского колледжа Лондона, не участвовавший в новом исследовании. — Мы часто думаем о семенах арбуза или тыквы как о закуске, но их могли выращивать исключительно ради семян».

Открытие британских ученых важно, потому что оно дает информацию об одомашнивании арбуза. История его происхождения туманна, и особенно неясно, в какой момент горькие плоды превратились в привычные нам сочные и сладкие.

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