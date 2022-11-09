Прорыв к Херсону: подтвердились успехи ВСУ в боях за Снигиревку 3 9.11.2022, 14:28

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Украинские подразделения зашли на северную окраину города и сумели там закрепиться.

В среду, 9 ноября, появились первые подтверждения по поводу начала освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области.

Информация о боях за этот стратегически важный населенный пункт, открывающий путь на Херсон, начала поступать еще накануне.

По словам кремлевского гауляйтера Кирилла Стремоусова, украинские подразделения уже зашли на северную окраину города и сумели там закрепиться.

Эти же сведения сейчас подтвердил и украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

«Снигиревка. Сейчас идет сражение. Ситуация очень сложная, передают оттуда военные. Но у наших, начиная со вчерашнего вечера, есть успехи. Пока это все, что можно озвучивать», — написал он у себя в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что российские оккупанты подорвали мосты южнее города, что может свидетельствовать об их отступлении и попытке задержать ВСУ.

Повідомляють, що росіяни підірвали кілька мостів на правому березі Херсонщини, у тому числі Дар‘ївський pic.twitter.com/V11GlDi1ts — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 9, 2022

Снигиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания города ВС РФ стянули туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

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