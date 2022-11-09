В Витебске мужчина поссорился с девушкой и разбил лобовое стекло в троллейбусе

В Витебске мужчина поссорился с девушкой и разбил лобовое стекло в троллейбусе4
- 9.11.2022, 14:38
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Конфликт произошел на остановке.
Ссора с девушкой закончились для 31-летнего жителя Витебска возбуждением уголовного дела за хулиганство, сообщили в УВД.
По данным милиции, мужчина поссорился на остановке общественного транспорта со своей возлюбленной. Последняя села в троллейбус, чтобы уехать, но молодой человек попытался остановить транспортное средство. Когда троллейбус отъехал от остановки, мужчина догнал его и разбил боковое зеркало и лобовое стекло.
После инцидента мужчина и его подруга скрылись с места происшествия. Личность хулигана установили сотрудники уголовного розыска. Причиненный ущерб — почти 1100 рублей.