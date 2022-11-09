Обезврежена ДРГ, готовившая ликвидацию командиров Сил спецопераций ВСУ 9.11.2022, 14:42

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СБУ провела филигранную работу.

Контрразведка Службы безопасности Украины показала высококлассную работу по обнаружению и нейтрализации диверсионно-разведывательной группы российских спецслужб в Киеве и Сумской области.

Вражеская ДРГ готовила убийство командиров Сил спецопераций ВСУ.

«Одной из главных задач вражеских диверсантов был сбор персональных данных и мест пребывания командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ… для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожения их вооружения и военной техники», - проинформировал в среду, 9 ноября, спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Куратором был сотрудник ФСБ, который связывался с диверсантами на украинской территории по закрытым каналам электронной связи с соблюдением мер конспирации и давал им задания. Те, в свою очередь, отчитывались о проделанной работе и результатах слежки за подразделениями Сил обороны.

7 ноября были задержаны 42-летний житель приграничного района Сумщины и его подельник, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника. Там были спрятаны 2 противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями, 2 боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова с боеприпасами.

При обысках по местам жительства двух завербованных ДРГ-шников были найдены мобильные телефоны для связи с представителем ФСБ и соответствующей перепиской.

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