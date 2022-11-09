На польско-белорусской границе транспортный коллапс 9.11.2022, 14:46

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Напряжение среди водителей растет.

Больше 3 000 грузовиков стоят в очередях на границе с Евросоюзом, наиболее сложная ситуация в пунктах пропуска «Берестовица – Бобровники». Этот транспортный коридор сейчас единственный в Гродненской области на польском направлении, рассказывает СТВ.

Перед пунктом пропуска «Берестовица» выстроились уже две очереди: здесь те, кто стоят на перецепку и пересечение границы, а здесь те, кто уже перецепился, опять же, вернулся в очередь и ожидает выезда за пределы страны. Настоящий транспортный коллапс, поскольку эта территория не рассчитана на такое количество машин.

В зоне ожидания перед пунктом пропуска все грузовики не помещаются, потому вынуждены искать места на обочинах, парковках и заправочных станциях. Забито все, настоящий муравейник из грузовиков и легковушек.

Водители говорят, что обстановка аварийная. И словно в подтверждение, ночью здесь таки произошло столкновение машин, обошлось без жертв. Но напряжение среди водителей растет – в походных условиях они вынуждены больше недели простаивать на дороге.

— У вас закончится рабочий день, и поедете домой, правильно? У вас дома есть дом, телевизор, душ, горячая еда. Теперь представьте, вот там хвост, который стоит, ему надо будет сюда на такси приехать, чтобы купить еды. Что сделают таксисты? Повысят ценник, потому что все считают, что у дальнобойщика денег много, но никто не считает, что это безвыходная ситуация, - говорит Александр Сивцов.

Перевозчики говорят: поздней осенью традиционно вырастает грузопоток. Это конец года, время закрывать обязательства по контрактам, к тому же идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам.

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