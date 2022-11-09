Появилось видео самоубийственной атаки российских танков 4 9.11.2022, 14:45

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Фото: Скриншот видео t.me/AFUStratCom

Один из танков ведет огонь по позициям ВСУ, но в этот момент раздается сильнейший взрыв.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ показало разгром колонны бронетехники ВС РФ.

Соответствующее видео было обнародовано в его Telegram-канале в среду, 9 ноября.

На нем видно около восьми единиц техники, движущейся по проселочной дороге и окрестным полям.

Один из танков ведет огонь по позициям Сил обороны, однако в какой-то момент происходит сильнейший взрыв.

В результате эффективной работы украинских военных, атака ВС РФ захлебнулась.

По имеющимся данным, колонна российских захватчиков двигалась со стороны временно оккупированной Николаевки Луганской области на Спорное Донецкой области.

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