Появилось видео самоубийственной атаки российских танков

Появилось видео самоубийственной атаки российских танков4
- 9.11.2022, 14:45
- 8,228
Один из танков ведет огонь по позициям ВСУ, но в этот момент раздается сильнейший взрыв.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ показало разгром колонны бронетехники ВС РФ.
Соответствующее видео было обнародовано в его Telegram-канале в среду, 9 ноября.
На нем видно около восьми единиц техники, движущейся по проселочной дороге и окрестным полям.
Один из танков ведет огонь по позициям Сил обороны, однако в какой-то момент происходит сильнейший взрыв.
В результате эффективной работы украинских военных, атака ВС РФ захлебнулась.
По имеющимся данным, колонна российских захватчиков двигалась со стороны временно оккупированной Николаевки Луганской области на Спорное Донецкой области.