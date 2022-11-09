Чичваркин: По моим прогнозам, через пару месяцев Лукашенко вступит в войну 13 9.11.2022, 14:52

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Евгений Чичваркин

Диктатор довертелся.

Бизнесмен Евгений Чичваркин, покинувший Россию, рассказал о том, чего сейчас боится Лукашенко.

— Белорусы гораздо больше россиян готовы к демократизации, они более западно-ориентированные, по сути своей, по географическому расположению и по духу своему, — отметил бизнесмен и российский оппозиционер Евгений Чичваркин в эфире канала «ЛАМПА». — В 2020 году у вас люди друг друга узнали, поняли, что они не одни. Это самое важное.

Когда следующий раз появится исторический момент либо власть даст слабину, а она обязательно даст или сделает какую-то драматическую ошибку, все будут знать, что поддержка большая.

Сегодня ситуация такая, что единственное, за что боится Лукашенко, это его жизнь. Она напрямую связана с его положением.

Он не может потерять контроль над армией и силовыми структурами, собственно, как и Путин.

Они оба подняли планку в игре настолько, что у них просто нет обратного пути, они перешли Рубикон. Могут ли они жить долго в этом состоянии? Да, но как мы видим из истории, они сами все равно спровоцируют свой конец.

Агрессивными преступлениями и ошибками, которые уже спровоцировали все мировые страны, соседние страны и собственное население, даже из числа тех, кто поддерживал это, мобилизация их расколола, — объяснил бизнесмен.

Он рассказал также, чего боится Лукашенко и что ждет его режим:

— А еще есть 90% граждан, которые его ненавидят, поэтому он и боится участвовать в военных действиях, но его все равно Путин должен будет к этому склонить достаточно скоро. По моим прогнозам, через пару месяцев Лукашенко вступит в войну.

Лукашенко вертелся и довертелся. Они связаны с Путиным одной веревочкой. Де-факто ваша страна находится в российской оккупации, так как российские войска свободно перемещаются по территории Беларуси, а финансы страны находятся полностью под контролем ФСБ.

Но в случае победы Украины возможность остаться у власти для Путина и Лукашенко исключена. Россияне не простят Путину поражения в войне. Сразу встанет вопрос «а за что погибли наши мальчики», и окажется, что ни за что. Это его погубит, — полагает Чичваркин.

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