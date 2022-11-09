Автошколы в Беларуси попали в ловушку 5 9.11.2022, 15:10

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Учиться на «автомате» можно, но нельзя.

Среди изменений в новой редакции Закона РБ «О дорожном движении» нашлось место и для радости будущих водителей: учиться на «права» отныне разрешено на машине с автоматической коробкой переключения передач.

А что на деле?

«Пока остается только ждать или учиться на «механике»

На деле не все так просто. Автошколы и рады бы начать учить водителей на машинах с АКПП, да только сделать это не могут – одних изменений в законодательстве, оказывается, недостаточно, рассказывает «Автобизнес».

Они точно были необходимы рынку, но пока переходный процесс затягивается, полноценно работать нельзя. Почему так получается, рассказывает руководитель автошколы «АвтоАкадемия» и школы контраварийного вождения Руслан Лосский:

– Сейчас складывается очень странная ситуация: сдавать на «права» на «автомате» можно, но нельзя. Некоторые автошколы купили автомобили в надежде на то, что все будет хорошо и можно будет набирать учеников. На практике получилось иначе. Закон о дорожном движении вступил в силу, при этом программы для учащихся нет. То есть учить по факту нельзя.

И набирать людей в группы тоже нельзя. Органы сертификации однозначно отвечают на такие вопросы. Знаю, что некоторые автошколы производят предварительную запись, и это максимум, что сегодня можно сделать законно.

Спрос на обучение на «автомате» пока небольшой. Многие опасаются, что им когда-нибудь придется сесть за руль авто с «механикой». Еще один момент – что будет дальше? Как потом сдавать на категорию «C» или «D"? Слишком много вопросов без ответов.

Точных данных о том, когда будут проработаны и подписаны все необходимые документы, нет. Обещают в ближайшем времени. Но ведь и закон готовился три года. Неужели эти программы нельзя было разработать хотя бы за полгода, когда стало известно о вступлении закона в силу? По большому счету изменений требуется совсем немного. Можно чуть сократить количество часов на автодроме, убрать эстакаду из списка дисциплин. Пока остается только ждать или учиться на «механике».

«Если автошкола предлагает полноценно учиться на «автомате» – это лукавство»

О проблемах в образовательном процессе мы побеседовали с руководителем автошколы «Дорожная Азбука» Ольгой Кузьминой.

– Некоторые автошколы уже вовсю предлагают начать обучение на авто с автоматической коробкой передач. Насколько сильно изменился рынок после изменений в законодательстве?

– С 22 сентября в Республике Беларусь официально вступил в силу закон, разрешающий обучать и сдавать экзамен в ГАИ на транспортном средстве «без механической трансмиссии» (интересный факт: понятия АКПП или «автомат» в законе не существует). Казалось бы, можно начинать обучение. Но нет!

Обучение в любой автошколе нашей страны и на любую категорию регламентируется Единой программой подготовки, которая для АКПП еще не вышла. Ее готовит, утверждает и выпускает Министерство транспорта и коммуникаций. Законом обучение разрешили, а как учить – не рассказали: сколько теории, сколько практики и т.д. Такой вот парадокс.

Если автошкола предлагает полноценно учиться на «автомате» – это лукавство. Человека еще нельзя зарегистрировать как учащегося-«автоматчика», поскольку не вышла программа. Когда она появится – вопрос открытый. А минимальные сроки обучения начинают идти после регистрации! Следовательно, человеку грозит полугодовое, а то и более длительное обучение в автошколе.

Уже при заключении договора должны появиться вопросы. Договор у нас типовой формы, установленной все тем же Минтрансом. Но правки в постановление, касающиеся «автомата», тоже пока не внесены.

Что до экзамена в ГАИ, то с этим все несколько проще. Автомобили есть, мы готовы предоставить их учащимся для сдачи экзаменов. Но кого к экзаменам допустят, если официально ни одного выпускника-"автоматчика» еще нет?

– Когда в таком случае можно ожидать полной легализации обучения на «автомате»?

– Можно только предполагать, если вспоминать трехлетнюю историю «принятия» закона. По идее этого времени для разработки документов было предостаточно. По факту коллеги из министерства ориентируют нас на декабрь-январь. И, насколько нам известно, программа для «автомата» не изменится.

– Можно ли говорить о большом спросе на обучение с «автоматом»?

– Спрос на «автомат» был всегда и сейчас растет постепенно. Люди начинают разбираться в «урезанной категории». Суть проста: получил «права» на «автомат» – рули только «автоматом». И переподготовки на другие категории недоступны, придется учиться заново! Жизнь непредсказуема, большинство предпочитает перестраховаться: вдруг в каршеринге будет только «ручка»?

– Что делать тем, кто сейчас планирует начать обучение в автошколе?

– Если коробка передач не принципиальна, идти учиться на «механику» и ни о чем не беспокоиться. Если нужен исключительно «автомат», остается ждать нормативные документы и внимательно смотреть, что подписываете.

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