Генерал Бен Ходжес: В Беларуси начнется восстание

Генерал Бен Ходжес: В Беларуси начнется восстание2
- 9.11.2022, 15:20
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Открытие второго фронта РФ с территории страны его ускорит.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что вторжение Беларуси в Украину маловероятно.
По его словам, 10 батальонных тактических групп, которые есть у Беларуси, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали.
«Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же, это будут мобилизованные силы, а не ветераны», - сказал Ходжес в интервью «24 каналу».
«Я верю, что Лукашенко знает - если пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Я не думаю, что у белорусов есть хотя бы какое-то желание сражаться против Украины», - сказал Ходжес.