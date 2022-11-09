Генерал Бен Ходжес: В Беларуси начнется восстание 2 9.11.2022, 15:20

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фото: nn.by

Открытие второго фронта РФ с территории страны его ускорит.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что вторжение Беларуси в Украину маловероятно.

По его словам, 10 батальонных тактических групп, которые есть у Беларуси, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали.

«Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же, это будут мобилизованные силы, а не ветераны», - сказал Ходжес в интервью «24 каналу».

«Я верю, что Лукашенко знает - если пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Я не думаю, что у белорусов есть хотя бы какое-то желание сражаться против Украины», - сказал Ходжес.

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