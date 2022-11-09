Ацтекские тайны: почему археологам в Мексике пришлось зарыть обратно найденный тоннель 9.11.2022, 15:31

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фото: INAH

Результаты раскопок должны были превратить в открытую выставку.

Археологам удалось обнаружить старинную систему дамб и водных путей, которая защищала город Теночтитлан.

На территории Мексики открыли тоннель. Его построили несколько веков назад как часть Альбаррадон-де-Экапетека. Это система контроля за наводнениями из дамб и водных путей. Ее построили для защиты исторического города Теночтитлан от повышения воды.

Однако из-за странного развития событий археологам пришлось похоронить только что найденный ценный артефакт, — пишет издание Science Alert.

Многие считали Теночтитлан столицей империи ацтеков. У нее было много дамб для предотвращения наводнений. Большое количество этих построек разрушили испанские конкистадоры. Но в начале 1600-х годов системы снова начали восстанавливать.

Похожую конструкцию археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили в 2019 году. Небольшой туннель имел длину всего 8,4 метра. Он был небольшой частью монумента Альбаррадон-де-Экатепек. Последний протянулся на целых 4 километра. В ходе исследований нашли несколько доиспанских глифов. Всего археологи обнаружили 11 символов. На картинке можно было увидеть боевой щит, хищных птиц и капли дождя. Предполагается, что символы оставили неиспаноязычные жители городов Экатепек и Чиконаутла.

Однако ученые предполагают, что за дизайн отвечали именно испанцы. Исследователи отметили, что хотели больше узнать о системе строительства дороги. Это должно определить дату строительства.

Результаты раскопок должны были превратить в открытую выставку. Она должна была продемонстрировать синтез испанской и ацтекской культур. Однако из-за нехватки средств этого не произошло. Экспозицию не удалось защитить должным образом.

Именно поэтому ее снова перезахоронили. Это должно помочь уберечь находку от вандализма и повреждений. Сначала планируют построить специальную кладку для защиты глифов, затем покроют раскопанное место землей.

Ученые говорят, что кризис в основном был вызван пандемией коронавируса.

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