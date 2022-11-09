Военный эксперт рассказал, что может означать подрыв мостов на Херсонщине 9.11.2022, 15:36

1,314

иллюстрационное фото

Хитрость или новый «жест доброй воли»?

В некоторых прифронтовых селах на оккупированной части Херсона Украины уже не видно российских военных, сообщают местные жители.

Также есть информация, что российские военные закрытыми автомобилями увозят БК от линии фронта в сторону Юга.

Оккупанты взрывают мосты через реки, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Выведены из строя три надводные переправы.

Подрыв мостов на правом берегу говорит о куда большем, чем можно себе представить, отмечает журналист Александр Коваленко.

«Обратите внимание, где именно и какие мосты подрывают. Это не для создания условий эффективной обороны, а для создания временных, но все же трудностей контрнаступлению ВСУ», - написал он в Тelegram.

С учетом тактики ВСУ двигать фронт, а не вклиниваться, а также расположения мостов, «создание для украинских подразделений некой западни практически невозможно», отмечает эксперт.

Пока же все ждут официальных сообщений от Генштаба.

Добавим, по-прежнему нет однозначного ответа, будет ли враг в Херсоне вести уличные бои или все же решит сделать жест «доброй воли», но россияне начали маневры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».