Офицер ЦАХАЛа: 70% Черноморского флота России небоеспособны 9.11.2022, 15:36

фото: ТАСС

Никакие наступательные действия они проводить не могут.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью «Радио» НВ заявил о небоеспособности 70% Черноморского флота РФ.

«70% Черноморского флота России небоеспособны. Это не говорит, что они потоплены, просто небоеспособны. Это говорит о том, что никакие наступательные действия проводить они не могут. Скажем, высадку, приближение к берегам, чтобы воспользоваться какими-то орудиями для поддержки сил на берегу, еще какие-то такие вещи», — сказал Левин «Радио НВ».

В то же время, по его словам, суда, которые несут на себе ракеты Калибр или подводные лодки могут наносить удары по территории Украины, «если они в боевом состоянии, не повреждены какими-то фантомными катерами или другими мероприятиями на море, которые у них происходят периодически то тут, то там».

«Но наступательные [действия] - нет. Больше половины Черноморского флота небоеспособны», — подчеркнул военный эксперт.

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