Сколько стоит снять квартиру в ноябре в белорусской столице
- 9.11.2022, 15:40
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Предложений об аренде в Минске все больше, но цены ведут себя странно.
Предложение об аренде квартир в Минске обновило максимум и только за октябрь 2022 года выросло на 0.8% по сравнению с сентябрем. В базе сейчас 19,2 тысячи вариантов свободного жилья. Однако при всем богатстве выбора цены в белорусской столице и не думают снижаться, сообщает realt.by.
В то же время искать квартиры для аренды в октябре стали на 13% меньше в сравнении с сентябрем - об этом свидетельствуют поисковые запросы в интернете. Что вполне логично - студенты уже нашли жилье, россияне, которые решили пересидеть мобилизацию в Беларуси, уже уехали. Однако рынок пока и не думает реагировать на изменившуюся ситуацию.
Цены на аренду квартир, хоть и ненамного, но выросли. В конце октября ситуация в среднем выглядела так:
1-комнатные квартиры - $ 260 (+0.4%);
2-комнатные квартиры - $ 318 (+0.3%);
3-комнатные квартиры - $ 402 (+0.25%).