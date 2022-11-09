Сколько стоит снять квартиру в ноябре в белорусской столице 9.11.2022, 15:40

1,010

Предложений об аренде в Минске все больше, но цены ведут себя странно.

Предложение об аренде квартир в Минске обновило максимум и только за октябрь 2022 года выросло на 0.8% по сравнению с сентябрем. В базе сейчас 19,2 тысячи вариантов свободного жилья. Однако при всем богатстве выбора цены в белорусской столице и не думают снижаться, сообщает realt.by.

В то же время искать квартиры для аренды в октябре стали на 13% меньше в сравнении с сентябрем - об этом свидетельствуют поисковые запросы в интернете. Что вполне логично - студенты уже нашли жилье, россияне, которые решили пересидеть мобилизацию в Беларуси, уже уехали. Однако рынок пока и не думает реагировать на изменившуюся ситуацию.

Цены на аренду квартир, хоть и ненамного, но выросли. В конце октября ситуация в среднем выглядела так:

1-комнатные квартиры - $ 260 (+0.4%);

2-комнатные квартиры - $ 318 (+0.3%);

3-комнатные квартиры - $ 402 (+0.25%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».