«Лох-несское чудовище» убрали из озера в Гомеле 4 9.11.2022, 15:48

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Шестиметрового плезиозавра доставали из воды подъемным краном.

Жители Гомеля стали выкладывать в соцсетях видео, где плавучую шестиметровую фигуру плезиозавра Волотозаврика достают из Волотовского озера подъемным краном и куда-то увозят. Однажды его уже пришлось спасать из воды после затопления, однако в телерадиокомпании «Гомель» сообщили, что на сей раз все идет по плану: «Лох-несское чудовище» убрали на зимовку.

— Гомельский Волотозаврик на зимовку временно покинул место обитания, — так объяснили новое исчезновение многострадального динозавра.

Напомним, плавучую шестиметровую фигуру плезиозавра на Волотовском озере в Гомеле установили 4 августа, на изготовление которой ушло несколько месяцев. Местные прозвали его «Лох-несским чудовищем», по документам это был Волотозаврик. Как бы ни звали композицию, уже через несколько часов она ушла под воду.

Уже на следующий день на озере развернулась спасательная операция: водолазы ОСВОД с помощью надувных подушек помогли отдрейфовать динозавра ближе к берегу, а потом подъемным краном его вытащили на берег. Потом фигуру починили и снова пустили плавать по озеру.