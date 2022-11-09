Россия после Путина 1 Валерий Пекарь

9.11.2022, 15:57

Какие есть варианты?

Если у России есть демократы, пусть бы попытались создать небольшую демократическую страну

Не только западные интеллектуалы, но часть украинских интеллектуалов верит, что в России после Путина возможна демократия.

Я даже не хочу спрашивать, кто там демократ.

У меня простой вопрос: а каким образом демократы придут к власти?

Очевидно, демократы могут прийти к власти только из-за демократических выборов. А это означает не только наличие многих партий в списке, но и следующее:

Равный доступ всех партий к медиа.

Возможность безопасно проводить агитацию на улицах.

Общественный контроль над избирательными комиссиями.

Суды, не подыгрывающие отдельным кандидатам.

Откуда возьмутся в России независимые медиа, полиция, которая защищает агитаторов от бандитов, и какие-либо суды мне неизвестно. К примеру, марсиане могут оккупировать Россию с целью провести честные выборы. Но гражданское общество, без которого честные выборы невозможны, им не удастся отвезти с Марса, его нужно выращивать на местах.

Но все же, допустим, что розовые единороги (зачеркнуты) марсиане оккупировали Россию с целью проведения честных прозрачных выборов под международным надзором. Кто тогда победит?

Победит партия ресентимента, реваншизма, оскорбления и мести. Победит партия очень левых экономических подходов в сочетании с очень правыми политическими подходами – буквально национал-социалисты.

Если же демократы придут к власти не в результате выборов, а вооруженным путем (интересно, сколько в нынешней России готовы воевать за демократию?), то в процессе этой борьбы они потеряют идеалы демократии, свободы и братства, и тем более в процессе сохранения и консолидации власти над огромной империей.

Если у России есть демократы, пусть бы попытались создать небольшую демократическую страну, например, Ингрию со столицей в Санкт-Петербурге. И отпустили бы все порабощенные народы на свободу.

PS: Объясняю, почему так много пишу и буду писать о судьбах российской империи. Чем ближе наша победа, а она каждый день все ближе, тем больше угроза потерять ее на последних шагах. Ибо победа – это мир лучше прежнего; украинская победа – это не только освобождение всех наших территорий от оккупантов, а положение дел, когда империя больше никогда не угрожает Украине.

Валерий Пекарь, «Главком»

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