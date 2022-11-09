«Неужели я не ценный работник» 4 9.11.2022, 16:31

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Белоруса возмутили официальные данные о средней зарплате.

Работник одной из бюджетных организаций позвонил в редакцию сайта kurjer.info, удивившись, что величина средней зарплаты по району – 1600 рублей. «Откуда и у кого такая – не понимаю. У меня высокий разряд, еще и работа с риском для здоровья. Но получаю чуть меньше 500 рублей. Мне еще доплачивают, чтобы «минималка» выходила», — рассказал он.

Мужчина попросил не называть свое имя, профессию и название организации. Он добавил, что обслуживает много объектов в городе и районе. Напарника у него нет, потому что сложно найти кого-то на такую зарплату и с таким объемом обязанностей. «Неужели я совсем не ценный специалист, что у меня зарплата в три раза ниже, чем средняя в Слуцком районе?» – удивился он.

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