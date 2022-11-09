ВСУ уничтожили колонну бронетехники с российским десантом 1 9.11.2022, 16:35

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Видеофакт.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени генерал-хорунжого Марка Безручко на полевой дороге разгромили колонну бронетехники с десантом российских оккупантов: танк Т-72Б и две боевых машины пехоты БМП-1.

Об этом сообщил народный депутат Украины, волонтер и блогер Юрий Мисягин, обнародовавший соответствующее видео.

Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, операторы которого, возможно, нашли цели и скорректировали по ним огонь. Результат удара: разбиты машины, одна из которых еще дымит.

Также на видео четко видно, как из БМП вылезают выжившие интервенты: кто-то бежит подальше, а кто-то едва ползет по земле, вероятно раненые или контуженные.

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