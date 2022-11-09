Полицейский из Берлина называл себя «белорусским атаманом» и втайне от начальства ездил в Минск 1 9.11.2022, 16:41

4,132

иллюстрационное фото

Его отстранили от работы.

Земельное ведомство по уголовным делам в Берлине возбудило дисциплинарное дело и отстранило от работы одного из сотрудников, который неоднократно совершал частные поездки в России и Беларусь, не сообщая об этом начальству. Кроме того, Михаэля Б. подозревают в связях с правыми экстремистами и российской военизированной казачьей группировкой. Об этом говорится в совместном расследовании изданий ARD Kontraste, Die Zeit и «Медуза», опубликованном во вторник, 8 ноября.

В начале 2022 года берлинское земельное ведомство по охране конституции уведомило начальство Михаэля Б., что тот годами не сообщал о частных поездках в Россию и Беларусь. По закону о допуске к секретным документам, сотрудники некоторых спецслужб ФРГ обязаны уведомлять свое руководство о подобных визитах. Сам Михаэль Б. отказался комментировать эту информацию журналистам, сказав лишь, что «всегда обо всем сообщает».

Ведомство по охране конституции передало берлинскому начальству полицейского фотографию из одной такой поездки, где Михаэль Б. позирует с известным правоохранителям правым экстремистом Йоргом С. По данным спецслужбы, мужчины как минимум дважды - в 2017 и 2020 годах - вместе ездили в Беларусь, а также посещали Россию.

Йорг С., с которым сфотографировался служащий полиции, считается участником правой экстремистской группировки «Северный крест» («Nordkreuz»), о деятельности которой стало известно в 2017 году. Группировка насчитывала около 50 человек, в ней состояли, в том числе полицейские и бывшие солдаты бундесвера. В их планы входила подготовка ко «дню Х», когда «в Германии рухнет общественный порядок». Участники группировки дискутировали о политических убийствах, занимались огневой подготовкой и создавали схроны с оружием и боеприпасами, в которых были обнаружены и патроны, украденные из арсеналов полиции.

«Атаман» из немецкой полиции

Поездки в Россию и Беларусь были связаны с организацией «Ассоциация дружбы народов», председателем и соучредителем которой был Михаэль Б. Согласно внутренним документам организации, на которые ссылаются авторы расследования, ее члены называют себя «казаками» и «гвардейцами».

По информации ARD Kontraste, Die Zeit и «Медузы», «Ассоциация дружбы народов» связана с так называемым «Всевеликим войском Донским» - российской военизированной казачьей группировкой, отряды которой воевали в Украине в 2014 году. При этом Михаэль Б. в белорусском отделении этой организации имел чин «атамана», пишут журналисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».