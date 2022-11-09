Медики рассказали, почему людям в возрасте нужно есть больше орехов 9.11.2022, 16:51

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Важным свойством продукта является содержание йода.

Грецкие орехи медики считают одним из наиболее полезных продуктов для людей пожилого возраста.

Медики рекомендуют людям старше 50 лет налегать на орехи. Одна из причин в том, что этот продукт обеспечивает профилактику гипертонии и ряда других «возрастных» болезней. Кроме того, орехи содержат большие количество витаминов и микроэлементов.

Об этом пишет «Страна здоровья».

Калий и магний, которые содержаться в грецких орехах, улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма.

Еще одним важным свойством продукта является содержание йода – компонента, необходимого для здорового функционирования щитовидной железы. В процессе старения у людей (особенно у женщин) часто развивается гипотиреоз, характеризующийся недостаточной выработкой гормонов железы. В этой связи могут быть разные проблемы со здоровьем.

Характерным возрастным нарушением является утрата интереса к жизни, апатия, депрессивность. Употребление грецких орехов помогает воспрепятствовать их возникновению благодаря присутствию витаминов группы В, важных для поддержания здоровья нервной системы. Также орехи дают белок, который у пожилых людей уже с трудом усваивается из мяса, и полезны жиры омега-3.

Омега-3 жирные кислоты снижают уровень воспаления, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируют повышение плохого холестерина, являющегося провокатором образования атеросклеротических бляшек.

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