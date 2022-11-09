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Оккупанты начали снимать в Херсоне флаги РФ

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  • 9.11.2022, 16:54
  • 2,444
Оккупанты начали снимать в Херсоне флаги РФ

Российские триколоры пропали минимум в пяти местах.

В соцсетях появились сообщения, что оккупанты начали снимать в пока еще подконтрольном им Херсоне российские флаги.

В подтверждение этому пользователи публикуют снимки разных городских учреждений без триколоров, которые там раньше были.

Согласно имеющимся данным, исчезновение флагов РФ заметили, как минимум в пяти местах в центре города.

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