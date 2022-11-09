Оккупанты начали снимать в Херсоне флаги РФ 3 9.11.2022, 16:54

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Российские триколоры пропали минимум в пяти местах.

В соцсетях появились сообщения, что оккупанты начали снимать в пока еще подконтрольном им Херсоне российские флаги.

В подтверждение этому пользователи публикуют снимки разных городских учреждений без триколоров, которые там раньше были.

Согласно имеющимся данным, исчезновение флагов РФ заметили, как минимум в пяти местах в центре города.

The Russian flag has been removed from several buildings in Kherson city.



They are running…#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/noO5tqRP8j — (((Tendar))) (@Tendar) November 9, 2022

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