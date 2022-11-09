Блогер Денис Казанский: Стремоусова ликвидировали 4 9.11.2022, 17:07

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Кирилл Стремоусов

Концы в воду.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение российских пропагандистов о смерти заместителя гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова в ДТП.

«Тут все понятно и без пояснений. Если Херсон оставляют, то местные иудушки больше не нужны. Концы в воду. Очередная поучительная история для всех любителей ру*****о мира. Никогда не сотрудничайте с Россией. Вас всегда максимально цинично используют, кинут и сольют», - заявил он.

Казанский напомнил, как ранее на оккупированной части Донбасса последовательно устранили целый ряд полевых командиров ОРДЛО первой волны 2014 года - теперь аналогичная судьба постигла и Стремоусова. «Казалось бы, после примеров Мозгового, Дремова, Захарченко, Моторолы, уже не должно было остаться иллюзий. Но нет, необучаемые идиоты еще находятся. Ну вот и Стремоусов поплатился за тупость и предательство», - отметил Казанский.

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