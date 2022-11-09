Начался обвал всей линии фронта оккупантов на Херсонском направлении 9.11.2022, 17:14

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В соцсетях появилось фото украинского флага на вышке в Снигуривке.

ВСУ успешно атакуют на Херсонском направлении. В соцсетях появилось фото украинского флага на вышке в Снигуривке. Поселок Калиновское неофициально перешел под контроль Украины.

Также депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что у российских оккупантов началось обрушение всей линии фронта на правом берегу Днепра

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Еспресо».

«Сегодня у россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении и они начали массовый отход. На Бериславском направлении оккупанты пропали в ряде населенных пунктов. То есть оккупантов по состоянию на данный момент там нет. Россияне массово отходят. Однако отходя они подрывают мосты», - рассказал. Хлань.

Депутат облсовета также добавил, что оккупанты пытаются усилить некоторые позиции, чтобы обеспечить безопасный уход собственных войск.

«Оккупанты подрывают мосты для того, чтобы приостановить натиск наших Вооруженных Сил. Также для того, чтобы обеспечить свой отход, они усиливают свои позиции в районе Новой Каховки и Козацкого. Сегодня они пытаются усиливать некоторые собственные позиции, чтобы сдержать наступление ВСУ и безопасно отойти с правого берега Днепра», - добавил он.

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