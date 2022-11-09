Военный эксперт: Превентивные удары по армии РФ в Беларуси могут стать необходимостью 2 9.11.2022, 17:18

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Украина должна менять тактику нанесения ударов.

Сергей Грабский, военный эксперт, бывший сотрудник Министерства обороны Украины, участник миротворческих операций в Косово и Ираке, в интервью («Радыё Свабода» https://www.svaboda.org/a/32122040.html) говорит: в случае подготовки агрессии с территории Беларуси Украина может нанести превентивный удар, называет армию Беларуси «белорусским корпусом российской армии».

- За последние месяцы ситуация с российскими войсками на территории Беларуси существенно меняется, разворачивается так называемая совместная группировка Беларуси и России. Насколько изменилась оценка украинской стороной вероятности нападения на Украину с территории Беларуси? Может, эти российские военные, как заявляют некоторые, просто тренируются на территории Беларуси, так как в самой России таких мест для тренинга недостаточно?

- Для нас вполне очевиден тот факт, что на сегодня мы являемся свидетелями развертывания ударной группировки российской армии, а также белорусского корпуса российской армии, что имеет целью по крайней мере создать проблемы Украине. Это никакие не тренировки, а именно развертывание соединений, предназначенных для создания ударной группировки. Тренировка была во время учений «Запад». Говорить, что и сейчас оно проводится, было бы неправильно.

Сейчас противник создает предпосылки, чтобы эта группировка была использована для нападения на Украину. Украинская сторона видит это, военные очень трезво оценивают ситуацию и принимают комплекс возможных мер, чтобы предотвратить угрозу.

- Что это за меры, если не секрет? Что можно рассказать публично?

- Среди того, что можно рассказать публично: ведется постоянная подготовка личного состава, соединений, находящихся на северной Украине. Продолжается инженерная подготовка местности, наращивается система инженерных ограждений. Проводятся учения и тренинги, наращиваются огневые силы по мере поступления огневых средств от наших союзников и украинской военной промышленности.

Создается ударная группировка, готовая нанести превентивный удар. Разумеется, мы не можем, как жертвенные овцы, ждать, пока на нас нападут. Когда угроза станет очевидной, вполне реальное нанесение удара по развернутым группировкам, готовым к продвижению на территорию Украины.

Кроме того, предусматривается и нанесение ударов по районам, откуда запускаются ракеты в сторону Украины. Ведь сами понимаете: с баллистическими ракетами проще бороться, если они на стартовых позициях, чем пытаться перехватить боеголовку, несущуюся к цели с большой скоростью.

- Но пока этого не было, пока Украина в военном смысле никак не реагировала на запуски ракет с белорусской территории.

- Пока не было и такой серьезной угрозы. Да, были запуски ракет, которые достаточно успешно сбивали. Эффективность украинских систем противоракетной обороны довольно высока - да и интенсивность обстрелов с территории Беларуси не была большой. Однако сейчас мы говорим о новой ситуации, о том количестве российских войск, которые размещаются в Беларуси — и надо понимать, что Украина должна менять тактику нанесения ударов. Превентивные удары по территории Беларуси могут стать необходимостью.

- Для Украины имеет значение то, что удар из Беларуси нанесут только российские войска, а белорусская армия в нем не будет участвовать? Поможет ли Лукашенко его традиционная риторика «мы здесь ни при чем»?

- Это ему не поможет. С северного направления для Украины сейчас собирается большая угроза. Каждое международное право вам подтвердит, что уничтожение военных целей, угрожающих стране, является законным методом ведения войны, независимо от того, на какой территории эти цели находятся.

Белорусский режим и так уже участвует в этой войне. Предоставление своей территории, развертывание ракетных войск, использование госпиталей, создание баз и лагерей на территории страны, передача аэродромов в распоряжение агрессора... Что это, как не агрессия? Какая разница, кто вставлял ракеты в самолет, взлетевший с территории Беларуси уничтожать украинские города? Не имеет значения. Самолет должен быть уничтожен, если до него могут дотянуться силы и средства украинской противовоздушной обороны.

- Называются самые разные цифры количества российских войск, при которой опасность вторжения с территории Беларуси станет очевидной.

- Нет большого значения. Это может быть и 10, и 20, и 50 тысяч. Все зависит от поставленной задачи, и они будут выполнять ее — даже не самым большим количеством. Надо понимать, что при любом количестве российских войск белорусская армия, белорусский корпус будет вовлечен в агрессию.

- Как вы уже сказали, Украина не отрицает возможности превентивного удара? При каких условиях он может быть нанесен?

- Прошу понять, что в нашем случае превентивный удар никоим образом не означает, что украинские войска пойдут в наступление на территорию Беларуси. Удар будет наноситься огневыми средствами для уничтожения боевых позиций. Вести сухоземное наступление - это бессмысленное дело.

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