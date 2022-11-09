Выборы в США: контроль над нижней палатой переходит республиканцам 6 9.11.2022, 17:48

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Места в Сенате распределились почти поровну.

Все штаты США закончили голосовать на промежуточных выборах, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. Первые результаты уже появляются, однако судьба ключевых штатов, которые могут решить судьбу этих выборов, пока не ясна. BBC рассказывает, на какие регионы США стоит обратить внимание и почему.

Судя по прогнозам телекомпании Си-би-эс - американского партнера Би-би-си, в результате выборов контроль над Палатой представителей может перейти к республиканцам. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.

Сейчас демократы занимают 220 мест в парламенте, республиканцы 212. Чтобы получить большинство, у партии должно быть 218 мест. То есть, республиканцам, чтобы перехватить инициативу, нужно получить на этих выборах всего шесть мандатов.

Пока, судя по предварительным результатам, республиканцы получили хорошие результаты, однако назвать это большим успехом все же нельзя, отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер. Скорее всего, Республиканская партия получит большинство в Палате представителей, однако ей не удалось заручиться одобрением некоторых колеблющихся штатов и достичь неожиданных успехов, как это случалось на промежуточных выборах в прошлом.

На выборах губернаторов влиятельные республиканцы одержали победу во Флориде, Техасе и Джорджии, однако два губернаторских места перешли к демократам.

Что касается Сената, то предварительные опросы по-прежнему показывают примерно равные шансы и для демократов, и для республиканцев. Республиканцы стали лидерами в штатах, где изначально имели преимущество, но демократы также одержали победу там, где ожидалось, и к тому же получили кресло сенатора от Пенсильвании.

Флорида: победа Рона Десантиса

Первый важный результат избирательной ночи - переизбрание на новый срок губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса, возглавляющего штат с 2019 года.

По прогнозам Си-би-эс, Десантис должен одержать победу, также сохранит свой мандат республиканский сенатор Марко Рубио.

Как передает корреспондент Би-би-си Нада Тавфик, которая работает во Флориде, результаты голосования в этом штате могут стать определяющими для судьбы Палаты представителей.

И хотя победа республиканцев здесь была ожидаемой, многое зависело от того, насколько значительным окажется их преимущество. На президентских выборах 2020 года Дональд Трамп победил во Флориде с преимуществом более 3% - самым большим в истории президентских выборов в этом штате с 2004 года, однако все же не столь внушительным, чтобы можно было с уверенностью записать штат в «красный пояс».

На этот раз результат республиканцев превзошел самые смелые прогнозы. Десантис обошел своего соперника-демократа почти на 20 процентных пунктов, получив к тому же абсолютное большинство голосов избирателей латиноамериканского происхождения, составляющих почти треть населения штата.

Для политика, которого называют одним из вероятных претендентов на президентский пост в 2024 году, это блестящий результат, который наверняка лишь укрепит президентские амбиции Десантиса. А политологам остается лишь констатировать, что симпатии избирателей Флориды все больше дрейфуют в правую часть политического спектра.

Однако результатами голосования в штате остались довольны не все республиканцы. Узнав о столь убедительной победе Десантиса, уязвленный Дональд Трамп тут же публично порекомендовал губернатору воздержаться от участия в президентских выборах 2024 года - и даже пригрозил обнародовать якобы имеющийся у него на Десантиса компромат.

«Он может сильно себе навредить, если пойдет на выборы. Не думаю, что это будет хорошо для партии», - заявил Трамп. И добавил, что в таком случае может рассказать о Десантисе «кое-что, что выставит его не в лучшем свете».

«Я его знаю о нем больше, чем кто-либо - может быть, за исключением его жены», - заверил бывший президент.

Аризона: важнейшее поле боя

Как передает из Аризоны корреспондент Би-би-си Софи Лонг, этот штат является одним из самых важных на политической карте США и в нем можно в миниатюре увидеть процессы, которые происходят по всей стране.

Инфляция здесь выше среднеамериканской; намного острее, чем в других штатах, стоит проблема миграции и безопасности (Аризона граничит с Мексикой). Кроме того, здесь очень очевидны последствия глобального потепления - штат страдает от засух и пожаров. Местные жители также не прекращают ожесточенно спорить о легальности абортов.

Аризона традиционно была республиканским штатом, но в 2020 году Джо Байден выиграл здесь с совсем небольшим преимуществом (меньше половины процентного пункта). Бывший президент Трамп пытался убедить сотрудников местной избирательной комиссии отменить результат голосования.

Сейчас в Аризоне ведутся одни из самых ожесточенных политических битв в США. Республиканцы и демократы идут здесь буквально нос к носу, и политическое расстояние между ними никогда еще не было настолько большим.

Пенсильвания: губернатор и президентские выборы

Пенсильвания была еще одним «колеблющимся штатом», который мог проголосовать как за демократов, так и за республиканцев. Здесь дважды победил Барак Обама, но в 2016 году избиратели поддержали Трампа, а не Хиллари Клинтон. В 2020 году они снова отдали предпочтение демократам, проголосовав за Джо Байдена.

За пост губернатора Пенсильвании борется отставной полковник и сторонник христианского фундаментализма сенатор Даг Мастриано, который участвовал в неудачной попытке Трампа и его окружения оспорить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Мастриано заявлял, что если его выберут губернатором, он будет контролировать процесс сертификации президентских выборов в своем штате.

Однако судя по прогнозу Си-би-эс, Мастриано проиграл - и губернатором будет избран демократ Джош Шапиро.

Как передает корреспондент Би-би-си Джон Садворт, который работает в Пенсильвании, главными здесь стали две гонки. Первая - за пост губернатора, а вторая - за место сенатора. В верхнюю палату Конгресса баллотировались ставленник Трампа популярный телеведущий, бывший врач Мехмет Оз и демократ Джон Феттерман, который и стал победителем.

Феттерман старался заручиться поддержкой местных рабочих и противопоставляет себя Озу, которого обвиняют в непонимании обычных людей и оторванности от их жизни. Оза при этом поддерживает бывший президент США Дональд Трамп.

Итоговые результаты выборов в Пенсильвании могут объявить лишь через несколько дней - это связано с местной системой подсчета голосов. Поэтому есть опасения, что подобная задержка может спровоцировать новые конспирологические теории, отмечает наш корреспондент.

Однако по подсчетам основных СМИ, которым в США доверяют так же, как официальным сводкам, Феттерман победил. Он сменит в кресле сенатора от Пенсильвании республиканца Пэт Туми.

Феттерман, как обычно одетый в худи, выступил перед своими сторонниками в Питтсбурге.

«Это борьба за будущее каждого сообщества, по всей Пенсильвании. За каждый маленький город и за каждого человека, который чувствует, что его оставили позади. [...] За каждый закрытый завод», - сказал он.

И другие…

Кроме того, важно следить за результатами выборов в штате Джорджия, где победа Байдена в 2020-м стала первым успехом кандидата в президенты от демократов с 1992 года. За место сенатора здесь борются демократ Рафаэль Уорнок и поддержанный Трампом знаменитый игрок в американский футбол Гершель Уолкер. Последний резко выступает против абортов, хотя во время кампании звучали утверждения, что он якобы заплатил двум женщинам за прерывание беременности. По данным анализа Си-би-эс, предварительные результаты голосования пока говорят о том, что шансы на победу Уорнока и Уолкера примерно равны.

Что же касается губернаторской гонки в Джорджии, Си-би-эс предсказывает победу республиканца Брайана Кемпа.

На выборах сенатора в Нью-Гемпшире борются демократ Мэгги Хассан и республиканец Дон Болдуч, который поддерживал признанные ложными конспирологические теории о том, что настоящим победителем президентских выборов в 2020 году якобы был Трамп. Впрочем, избирателей на этих выборах намного больше интересовала экономика, и по этой причине они могут сделать выбор в пользу республиканца. Но судя по прогнозам Си-би-эс после голосования, Хассан сохраняет свое место в Сенате.

Еще один важный штат - Висконсин, где республиканский сенатор Рон Джонсон сражается с претендентом от демократов - заместителем местного губернатора Манделой Барнсом.

Почему важны эти выборы

Результаты этих выборов неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в Конгрессе невелики - обычно партия действующего президента на его первом сроке промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего оставалась очень высокой.

Потеря любой из палат затруднит в следующие два года жизнь президенту Байдену, поскольку республиканцы будут пытаться блокировать принятие законов, и смогут проводить свои - например, помощь Украине и запрет на аборты.

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