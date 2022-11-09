Политолог: Черноморский флот собрался в кучку и дрожит 1 9.11.2022, 17:34

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И неизвестно, сколько у РФ осталась кораблей.

До войны против Украины Россия обладала большой властью в Черном море. Единственное, что мешало назвать его «внутренним морем России» – это отсутствие контроля над проливами, потому что его держала Турция.

Учитывая мощь Черноморского флота страны-агрессорки, эти проливы были открыты для всего российского флота. Об этом «24 канала» рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

Так, русские военные корабли могли свободно ходить по акватории Черного Моря. Впрочем, пока этого больше нет – Черноморский флот спрятался в Севастопольской бухте и дрожит.

«Весь Черноморский флот сейчас собрался к кучке в Севастопольской бухте и сидит там и дрожит, а выгнала из Черного моря его Украина», – подчеркнул российский журналист.

Более того, Украине удалось сделать это, не имея такого мощного флота, как у страны-агрессорки. А теперь Украина загнала Черноморский флот в Севастопольскую бухту и неизвестно, сколько там осталось кораблей.

По состоянию на сегодняшний день Черное море является местом, где в значительной степени «хозяйничает» Турция. По мнению Яковенко, после победы в войне к ней присоединятся Украина, Польша и Болгария.

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