Минчанин заменил красно-зеленый флаг на БЧБ в Лошице

Минчанин заменил красно-зеленый флаг на БЧБ в Лошице10
- 9.11.2022, 17:55
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Партизанская акция прошла 22 октября.
44-летний мужчина забрался на крышу одного из домов по улице Янки Лучины в Минске, достал из флагштока красно-зеленый флаг и заменил его бело-красно-белым с «Погоней».
Действия минчанина были квалифицированы как «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся исключительным цинизмом», сообщает служба информации прокуратуры Минска.
Мужчина заключен под стражу «с учетом информации о личности подозреваемого». Уголовное дело расследует Следственный комитет.