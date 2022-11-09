Путинская элитка даже не пытается изображать заботу об армии 3 Telegram-канал «Запретное мнение»

9.11.2022, 18:03

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Безликое пушечное мясо не жалко, от слова совсем.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя жалобы мобилизованных на некачественную экипировку, ответил, что «они могут купить себе другую за свой счет».

«Если кому-то не нравится, ну, покупайте сами. Знаете, уж всем не угодишь. Кому-то нужно. Вот сейчас я знаю, разгрузку купили хорошую. Но, опять же, найдется кто-то, кто скажет, что ему карманов не хватает, еще чего-то не хватает, цвет не тот».

Вообщем, скажите спасибо, что хотя бы ржавые автоматы и порванную форму выдали — могли же и голыми с палками-копалками в окопы загнать.

Путинская элитка даже не пытается изображать заботу о своей оккупационной армии. Для нее она состоит из безликого пушечного мяса, которое не жалко, от слова совсем.

Какая разница в какой амуниции погибать, а раз так, то зачем платить больше? Ничего личного, только бизнес.

Кремль делает ставку на количество: нужно как можно больше солдат и ракет, а какого они будут качества — его не интересует.

К слову, для «опровержения» попавших в информационное пространство жалоб мобилизованных на ужасное отношение со стороны командования, были отсняты постановочные ролики, в которых одетые в военную форму люди с замазанными лицами по одному и тому же шаблону называют все «украинскими фейками».

Недовольные уволились 2 недели назад и сразу же вступили в СБУ.

Потерь нет, все счастливы, продолжается взятие Киева за 3 дня, все по-прежнему идет по плану.

И, главное, никакой паники!

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