NASA зафиксировало интригующую «улыбку» Солнца

NASA зафиксировало интригующую «улыбку» Солнца5
- 9.11.2022, 18:12
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Уникальные кадры запечатлила Обсерватория солнечной динамики.
Обсерватория солнечной динамики Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала необычный снимок Солнца.
Кадр опубликовали в аккаунте NASA Sun в Twitter.
«Сегодня Обсерватория солнечной динамики NASA поймала «улыбающееся» Солнце. Эти темные пятна на Солнце, которые видно в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры», – говорится в сообщении.
На фото можно увидеть две корональные дыры, которые выглядят как настоящие глаза. А третья расположена ниже посередине и подозрительно напоминает улыбку.