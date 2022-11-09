NASA зафиксировало интригующую «улыбку» Солнца 5 9.11.2022, 18:12

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Уникальные кадры запечатлила Обсерватория солнечной динамики.

Обсерватория солнечной динамики Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала необычный снимок Солнца.

Кадр опубликовали в аккаунте NASA Sun в Twitter.

«Сегодня Обсерватория солнечной динамики NASA поймала «улыбающееся» Солнце. Эти темные пятна на Солнце, которые видно в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры», – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть две корональные дыры, которые выглядят как настоящие глаза. А третья расположена ниже посередине и подозрительно напоминает улыбку.

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