СМИ: Задержали чиновника, запретившего минчанам молиться возле Красного костела

СМИ: Задержали чиновника, запретившего минчанам молиться возле Красного костела19
- 9.11.2022, 18:16
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Предполагаемая причина — взяточничество.
Как стало известно «Нашай Ніве», первого заместителя председателя Мингорисполкома Дмитрия Микуленка задержали в конце прошлой недели.
Предполагаемая причина — взяточничество. Подробности задержания неизвестны.
5 ноября Дмитрий Микуленок должен был провести живую телефонную линию. Как стало известно журналистам, поговорить с Микуленком в тот день желающие не смогли.
В его приемной сообщили, что он «находится в отпуске», хотя живая линия с ним анонсировалась 3 и 4 ноября.
Известно, что еще 2 ноября чиновник письменно запретил Римско-католическому приходу Святого Симеона и Святой Елены молиться в Красном костеле и внутреннем дворике.
На вопрос о возможности проведения служб во дворике костела он ответил, что «богослужения в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом относятся к массовым мероприятиям». А поскольку расстояние от здания Совмина менее 200 метров, то такие мероприятия не разрешены.
Журналисты попыталась связаться с Дмитрием Микуленком, его телефон недоступен.
Дмитрию Микуленку 49 лет. Девять лет чиновник работал в генподрядном управлении ОАО «МАПИД». С 2004-го по 2006-й был главным специалистом Управления капитального строительства Мингорисполкома, затем — заместителем директора по строительству Национальной библиотеки. С 2011 года руководил УКС Мингорисполкома.
В августе 2018-го был назначен министром архитектуры и строительства.
В июле 2020-го его понизили до должности первого заместителя председателя Мингорисполкома.