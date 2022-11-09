В Минске на Зыбицкой девушка сорвала лукашенковский флаг со здания бара 7 9.11.2022, 18:41

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Белорусы продолжают сопротивляться режиму.

В Минске задержали девушку, которая ночью 26 октября на улице Зыбицкой сорвала государственный флаг. Она заключена под стражу, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 26-летняя уроженка Гродненской области прогуливалась в компании малоизвестного ей 19-летнего парня по улице Зыбицкой. На своем пути девушка увидела развлекательное заведение, на фасаде которого находился лукашенковский флаг.

Следственный комитет предъявил ей обвинение по ст. 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы. К обвиняемой с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в милиции пожаловались на то, что в Беларуси срывают красно-зеленые флаги.

По данным Следственного комитета, с начала этого года только в Минске сорвал 17 лукашенковских флагов.

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