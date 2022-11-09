Instagram представил новую функцию2
- 9.11.2022, 18:55
Но она доступна не для всех.
Instagram представил новую функцию, которая позволяет профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.
Фотографии и короткие видео можно будет планировать на 75 дней вперед.
Сейчас функция доступна исключительно для профессиональных аккаунтов. Также неизвестно, планирует ли компания расширить обновление и для других пользователей.
Как воспользоваться планировщиком:
перейдите в «Продвинутые настройки» после создания поста;
нажмите кнопку «Запланировать этот пост»;
выберите дату и время публикации.
Кроме того, Instagram запустил функцию «Достижения». Отныне создатели контента смогут разблокировать их после выполнения определенных задач.