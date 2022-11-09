Instagram представил новую функцию 2 9.11.2022, 18:55

Но она доступна не для всех.

Instagram представил новую функцию, которая позволяет профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.

Фотографии и короткие видео можно будет планировать на 75 дней вперед.

Сейчас функция доступна исключительно для профессиональных аккаунтов. Также неизвестно, планирует ли компания расширить обновление и для других пользователей.

Как воспользоваться планировщиком:

перейдите в «Продвинутые настройки» после создания поста;

нажмите кнопку «Запланировать этот пост»;

выберите дату и время публикации.

Кроме того, Instagram запустил функцию «Достижения». Отныне создатели контента смогут разблокировать их после выполнения определенных задач.

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