Зеленский провел очередное заседание Ставки1
- 9.11.2022, 18:57
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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были затронуты вопросы ситуации на фронте и другие.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Какие вопросы поднимались во время Ставки
Вопросы по ситуации на передовой. Были скоординированы действия сил обороны по отражению враждебной агрессии и освобождению украинских территорий;
«Отдельно присутствовавшие рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войск к зимнему периоду», - добавляет пресс-служба.
Участники встречи проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате российских атак. Были обсуждены меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины; вопросы по прохождению зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.