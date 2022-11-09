Зеленский провел очередное заседание Ставки 1 9.11.2022, 18:57

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Владимир Зеленский

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были затронуты вопросы ситуации на фронте и другие.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Какие вопросы поднимались во время Ставки

Вопросы по ситуации на передовой. Были скоординированы действия сил обороны по отражению враждебной агрессии и освобождению украинских территорий;

«Отдельно присутствовавшие рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войск к зимнему периоду», - добавляет пресс-служба.

Участники встречи проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате российских атак. Были обсуждены меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины; вопросы по прохождению зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

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