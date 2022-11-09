Россия и Индия не смогли договориться торговать нефтью в обход доллара 9.11.2022, 19:02

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В Нью-Дели отвергли все идеи Москвы об альтернативных валютах.

Планы российских властей отказаться от доллара в торговле сырьевыми ресурсами в пользу рубля или национальных валют стран-партнеров оказались на грани провала.

Индия — ключевой покупатель российской нефти в Азии, рекордно нарастивший импорт после начала войны в Украине, — продолжает платить за баррели в долларах после полугода переговоров об оплате в рупиях или рублях.

Как сообщает Economic Times со ссылкой на индийских чиновников и представителей нефтяной отрасли, в Нью-Дели отвергли все идеи России об альтернативных валютах.

Летом российские чиновники настаивали на том, чтобы индийские НПЗ оплачивали нефть «в рублях» — по аналогии с поставками газа для европейских стран. Получив отказ, Москва выдвинула альтернативы: евро или дирхам ОАЭ. Но и эти валюты не устроили индийских покупателей, которые забирают около четверти морского экспорта российской нефти.

Индийское предложение — оплата в рупиях — не устраивает уже российскую сторону, говорят источники Economic Times. Причина — в торговом дисбалансе двух стран: российский экспорт в Индию существенно превышает объем товаров, которые поставляют в РФ индийские компании.

«Ни [российские] банки, ни поставщики [нефтяные компании] не хотят переходить на платежи в рупиях. Наш экспорт в Россию слишком мал по сравнению с нашим импортом. У поставщиков останется слишком много рупий, и они не вполне понимают, что с ними делать», — объясняет источник ET в нефтяной отрасли.

Один из вариантов — закупка «лишних» дружественных валют в резервы. Российские власти обсуждали этот план с лета, но отложили его реализацию на 2024 год. В бюджете денег на покупку рупий и юаней просто нет: его дефицит на ближайшие три года достигает 6 трлн рублей и может превысить эту планку из-за новых санкций Запада. Если же «дружественные валюты» будет закупать ЦБ, то это равносильно запуску «печатного станка», который может разбалансировать и без того хрупкую ситуацию в российской экономике и банковской системе.

Как итог: план торговли в обход доллара завис в воздухе, и индийские импортеры нефти вынуждены скрывать закупки в России, опасаясь санкций и запрета на страхование танкеров, вступающего в силу с декабря.

В первой половине октября Индия закупала ежедневно около 900 тысяч баррелей российской нефти — в 30 раз больше, чем в январе. Впрочем, лишь половина этих поставок проходит в открытом режиме: оставшуюся часть везут танкеры, скрывающие пункт назначения при выходе из российских портов, следует из данных Bloomberg.

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