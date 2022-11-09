Украинские нацгвардейцы разбили колонну войск РФ в Донецкой области

Украинские нацгвардейцы разбили колонну войск РФ в Донецкой области1
- 9.11.2022, 19:18
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Уничтожены три танка и два БМП.
Бойцы Нацгвардии Украины в Донецкой области разбили колонну российской техники.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины в Facebook.
«Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины разбили колонну противника, уничтожив три танка и два БМП», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Нацгвардия уничтожила колону оккупантов в Донецкой области. По их данным, экипаж также был ликвидирован.
«Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли с ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха», — добавили в пресс-службе.