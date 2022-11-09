Российский суд разрешил экстрадировать психолога Андрея Русских в Беларусь 2 9.11.2022, 19:27

Андрей Русских

43-летнему мужчине инкриминируют оскорбление Лукашенко.

Санкт-Петербургский городской суд 9 ноября принял решение удовлетворить запрос белорусской стороны на экстрадицию из России психолога Андрея Русских, уроженца Беларуси. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Андрея Русских задержали в Санкт-Петербурге 28 мая этого года. Как тогда выяснилось, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело из-за комментариев в соцсетях, и он был объявлен в федеральный розыск в России. По информации правозащитников, 43-летнему мужчине инкриминируют оскорбление Александра Лукашенко.

Русских — уроженец Орши, психолог и психотерапевт, тренер в сфере тревожно-фобических и сексуальных расстройств, автор книги «Навязчивые мысли, страхи и ВСД. Как вернуть полноценную жизнь» и еще нескольких книг по практической психологии, вел собственный сайт и блоги в соцсетях.

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