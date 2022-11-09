Bloomberg: Путин не будет участвовать в саммите G20 9.11.2022, 19:29

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Чтобы избежать холодного приема.

Российский диктатор Владимир Путин не будет участвовать в саммите лидеров G20 на следующей неделе, чтобы избежать потенциальной напряженности из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечено, что решение пропустить саммит позволит Путину избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, назвавшего российского президента «военным преступником».

Кроме того, европейские лидеры могут избегать главу Кремля, если он решит приехать.

Один из источников издания сообщает, что Россия отправит на саммит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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