В четверг в Беларуси ожидается до +13 градусов 9.11.2022, 19:52

Будет преобладать облачная погода.

Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 10 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Ночью по северо-западу пройдут небольшие дожди, днем на большей части территории страны также ожидаются дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, утром и днем местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, а днем - 7-13 градусов тепла.

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