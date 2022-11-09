В Минске 10 ноября воду зеленого цвета пустят в теплосеть 3 9.11.2022, 20:17

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Как на такую воду реагировать.

Стало известно, что в Минске 10 ноября в теплосеть пустят зеленую воду. Об этом сообщили на сайте «Минскэнерго».

В организации предупредили минчан, что с 10 ноября и до окончания отопительного сезона 2023 года в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей будет вводиться специальный краситель - флуоресцеин. Это окрасит воду в трубах теплосетей в зеленый цвет.

- Введение флуоресцеина необходимо для окрашивания воды, что позволяет оперативно выявлять утечки теплоносителя, нецелевое использование теплоносителя, а также неплотность водоподогревателей, - прокомментировали в «Минскэнерго».

В организации также заверили, что применяемый краситель безопасен для человеческого организма. Его будут вводить дозированно, следуя санитарным нормам и правилам.

В зеленый цвет окрасят сетевую воду в закрытой системе теплоснабжения котельных «Кедышко» и Минской ТЭЦ-2 филиала «Минских тепловых сетей», осуществляющих теплоснабжение потребителей Советского, Первомайского, Ленинского, Центрального, Партизанского и Октябрьского районов Минска. Подробнее, где именно в Минске «позеленеет» вода и все адреса можно узнать на сайте «Минскэнерго».

Также в «Минскэнерго» пояснили, как минчанам реагировать на зеленую воду из кранов или зеленые лужи.

- Следует информировать «Минские тепловые сети» о появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения жилых домов, производственных, административных зданиях и утечках теплоносителя, - заметили в пресс-службе.

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