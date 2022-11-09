В Беларуси продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск

В Беларуси продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск3
- 9.11.2022, 20:22
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 9 ноября.
«Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных беспилотников с территории и воздушного пространства республики в Беларуси», – говорится в сообщении.
В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.