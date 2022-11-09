11-классников из Минска зовут поступать в погранинститут ФСБ России 10 9.11.2022, 20:27

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Родители белорусских школьников удивлены.

В редакцию «Зеркала» обратился отец одиннадцатиклассника одной из минских школ. 9 ноября в родительский чат классная сбросила вордовский файл, в котором учеников зовут также и в Калининградский пограничный институт ФСБ России. Мужчину удивило, почему в белорусской школе агитируют идти в российский вуз, да еще и в военный.

— В сообщении с файлом классная написала, что отправить его попросила завуч, — говорит папа школьника. — Спросил у сына, проводили ли у них по этому поводу какую-то агитацию, он ответил: «Нет».

В файле, который получили родители, написано, что парней приглашают поступить в два вуза: Институт пограничной службы Беларуси и Калининградский пограничный институт ФСБ России. Требования к кандидатам следующие: гражданство РБ, целеустремленность, ответственность, психологическая устойчивость, желание служить «своему государству, белорусскому народу». Возраст — от 17 лет до 21 года.

Абитуриентам предлагают ряд гарантий. Среди них бесплатное образование, полное гособеспечение, стабильное ежемесячное довольствие, присвоение звания «лейтенант» после окончания, льготное кредитование жилья, пенсия по выслуге лет с 48 лет.

Агитация среди 11-классников — стандартная практика в работа многих вузов.

— Но в свете последних событий приглашение на учебу, связанную с военной службой вызывает опасения, — говорит собеседник. — Да и с каких пор белорусских пограничников учат в России?

С этим вопросом журналист «Зеркало» как родитель школьника обратился в приемную комиссию Института пограничной службы. Там объяснили, такая практика была и раньше. По словам специалиста, белорусы учатся в российских вузах в интересах Госпогранкомитета.

— Там готовят специалистов, которые нам нужны. Ребята учатся в нашей пограничной форме, — рассказали в приемной комиссии. — Такая практика существует уже давно. Раньше больше вузов было. Например, в Питере.

Перед тем, как поступать, с января будущему абитуриенту нужно обратиться в военкомат. Написать заявление о том, где он планирует учиться, с пометкой «для пограничной службы». Затем его ждет строгая медкомиссия.

В буклете также указано, что в интересах Госпогранкомитета, молодые люди могут учиться на некоторых специальностях белорусских вузов. Например, в Военной академии, на военных факультетах БГУ, БГУИР, а также в «Военном ордена Жукова университете радиоэлектроники» Минобороны РФ в Череповце.

— Для поступления в Калининград человеку [кроме экзаменов] нужно будет пройти профотбор в нашем Институте пограничной службы, а если он планирует учиться в Череповце, то в Военной академии, — уточнили в приемной комиссии.

Там также отметили: после получения диплома, отрабатывать выпускник будет в Беларуси.

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