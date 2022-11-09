Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области

Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области1
- 9.11.2022, 20:31
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Указ предусматривает создание Долматовской, Голопристанской, Каховской и Крестовской военных администраций.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Указ предусматривает создание Долматовской, Голопристанской (Скадовский район), Каховской и Крестовской (Каховский район) военных администраций.