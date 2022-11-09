Левандовский второй сезон подряд получил «Золотую бутсу»
- 9.11.2022, 20:39
Польский футболист получил приз за наибольшее количество голов в сезоне.
Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовский второй год подряд получил «Золотую бутсу» — приз за наибольшее количество голов в сезоне.
Об этом сообщает Marca.
В прошлом сезоне Левандовский, выступая за «Баварию», забил в Бундеслиге 35 голов за 34 игры и набрал 70 очков.
Левандовский со значительным отрывом опередил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, на счету которого 28 голов и 56 баллов.
Третье место разделили нападающий Чиро Иммобиле и форвард «Реала» Карим Бензема, забившие по 27 голов - 54 очка.
В прошлом сезоне Левандовский также получил «Золотую бутсу». Тогда польский форвард забил 41 гол.