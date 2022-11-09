Левандовский второй сезон подряд получил «Золотую бутсу» 9.11.2022, 20:39

Роберт Левандовский

Польский футболист получил приз за наибольшее количество голов в сезоне.

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовский второй год подряд получил «Золотую бутсу» — приз за наибольшее количество голов в сезоне.

Об этом сообщает Marca.

В прошлом сезоне Левандовский, выступая за «Баварию», забил в Бундеслиге 35 голов за 34 игры и набрал 70 очков.

Левандовский со значительным отрывом опередил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, на счету которого 28 голов и 56 баллов.

Третье место разделили нападающий Чиро Иммобиле и форвард «Реала» Карим Бензема, забившие по 27 голов - 54 очка.

В прошлом сезоне Левандовский также получил «Золотую бутсу». Тогда польский форвард забил 41 гол.

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