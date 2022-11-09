Российским военным, проходящим подготовку в Беларуси, выдали металлические шлемы образца Второй мировой 2 9.11.2022, 20:54

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иллюстрационное фото

Средства защиты – 60-70 годов.

Российским военным, которые проходят подготовку на территории Беларуси, выдали устаревшие амуницию и оружие. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 9 ноября.

«Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выданы устаревшие оружие и имущество – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения», – говорится в сообщении.

Также у мобилизованных россиян, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, «существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат», отметили в Генштабе ВСУ.

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