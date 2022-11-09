Кадыров поблагодарил Суровикина за сдачу Херсона 9.11.2022, 21:23

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Глава Чечни согласился с мнением уголовника-рецидивиста Евгения Пригожина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил за отступление российской армии из Херсона командующего Объединенной группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина. Он оценил действия командования в Telegram-канале.

Кадыров согласился с мнением уголовника-рецидивиста, основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что Суровикин «спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении». Суровикин, по его словам, сделал сложный, но верный выбор между «бессмысленными жертвами» ради громких заявлений и спасением солдат.

Также в заявлении Кадыров признал, что Херсон является сложным участком, к которому сложно постоянно подвозить боеприпасы и формировать надежный тыл. Он поинтересовался, почему ничего из этого не было сделано с первых дней «спецоперации». При этом Кадыров считает, что действия армии нельзя называть «сдачей» Херсона:

«В данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке. Так что не надо говорить о «сдаче» Херсона. «Сдают» вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную. О том, что Херсон — тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает.

Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного Главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем».

Ранее Пригожин заявил РИА «Новости», что решение об отводе войск с правого берега Днепра непростое, однако говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизни солдат. Вывод войск с минимальными потерями Пригожин назвал «достижением Суровикина», которое «не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца». Генерал при отводе войск поступил как мужчина, не боящийся ответственности, добавил Пригожин.

«Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы».

Вечером 9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу и Суровикин поручили отвести российские войска за реку Днепр. Сам Суровикин в заявлении утверждал, что Херсон не может снабжаться и функционировать. «Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — говорил он.

Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск 8 октября, после того, как генерал-полковника Александра Лапина сняли с должности командующего Центральным военным округом. Кадыров назвал Суровикина «настоящим генералом и воином» и заявил, что лично знаком с ним уже почти 15 лет. При этом Лапина критиковали и Кадыров, и Пригожин. Глава Чечни обвинял Лапина в потере российскими военными Лимана. По его словам, он поучил звезду героя России за захват Лисичанска, хотя фактически «его там и рядом не было».

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